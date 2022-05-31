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В Норильске сняли с рейса пьяного дебошира из Красноярска

Главная Общество
Красноярск
11:35 31 Мая 2022
общество, красноярск, самолет, норильск, дебош
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Пьяного пассажира сняли с рейса в аэропорту Норильск. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина нарушал общественный порядок.

Инцидент произошел на борту самолета, следующего  рейсом "Норильск - Красноярск". 46-летний красноярец поднялся на борт уже изрядно пьяным и в какой-то момент учинил скандал. Он кричал и нецензурно выражался, мешал членам экипажа и другим пассажирам. К счастью, самолет еще не успел взлететь и на место происшествия вызвали полицейских.

Сотрудники Таймырского ЛО МВД России в аэропорту города Норильска задержали буйного красноярца и доставили его в дежурную часть, где провели медицинское освидетельствование.

В отношении снятого с рейса дебошира составили административные протоколы. Ответить за появление в общественном месте в пьяном виде и мелкое хулиганство ему придется по закону.

Фото:©РИА Новости/Виталий Аньков

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