10,5 лет строго режима получили наркоторговцы из Дивногорска

Двое жителей Дивногорска отправятся в колонию строго режима за распространение наркотиков. Как сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю, деятельность злоумышленников была пресечена в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Наркоторговцев задержали в октябре 2021 года при попытке сбыта около килограмма запрещенных веществ синтетического происхождения. Выяснилось, что преступники зарегистрировавшись в одном из интернет-магазинов, специализирующемся на сбыте наркотиков и вступили в сговор. Распространять наркотики они планировали на территории Красноярского края.

Рассмотрев материалы дела Красноярский краевой суд признал фигурантов виновными. Оба осужденных отправятся в колонию строго режима 10 лет и 6 месяцев каждый. Приговор вступил в законную силу.

Фото:©Иван Руднев/РИА Новости