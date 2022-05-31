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31 мая в пресс-центре МКР-Медиа пройдут две пресс-конференции

Главная Общество
Красноярск
10:55 31 Мая 2022
видео, трансляция, встреча
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31 мая в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдут две пресс-конференции.

Первая посвящена V Международному конкурсу скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.

Участники:

  • Владимир Спиваков, народный артист СССР, дирижер Национального филармонического оркестра России;
  • Юрий Трофимов, министр культуры Омской области;
  • Ирина Лапшина, директор Омской филармонии;
  • Борис Кушнир, заместитель председателя жюри конкурса, профессор Университета музыки и исполнительских искусств Граца (Россия-Австрия).

Начало в 12:00. Посмотреть её можно здесь.

Вторая встреча посвящена презентации книжного тома «Народное творчество Омского Прииртышья», завершающего издательский проект Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие» - антологию «Три века омской культуры» 

Участники:

Леонид Полежаев, президент Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие»;

Ольга Макарова – художник-дизайнер.

Начало в 14:00. Посмотреть её можно здесь.

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