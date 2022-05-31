31 мая в пресс-центре МКР-Медиа пройдут две пресс-конференции

31 мая в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдут две пресс-конференции.
Первая посвящена V Международному конкурсу скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.
Участники:
- Владимир Спиваков, народный артист СССР, дирижер Национального филармонического оркестра России;
- Юрий Трофимов, министр культуры Омской области;
- Ирина Лапшина, директор Омской филармонии;
- Борис Кушнир, заместитель председателя жюри конкурса, профессор Университета музыки и исполнительских искусств Граца (Россия-Австрия).
Начало в 12:00. Посмотреть её можно здесь.
Вторая встреча посвящена презентации книжного тома «Народное творчество Омского Прииртышья», завершающего издательский проект Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие» - антологию «Три века омской культуры»
Участники:
Леонид Полежаев, президент Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие»;
Ольга Макарова – художник-дизайнер.
Начало в 14:00. Посмотреть её можно здесь.