31 мая в пресс-центре МКР-Медиа пройдут две пресс-конференции

31 мая в Международном пресс-центре МКР-Медиа пройдут две пресс-конференции.

Первая посвящена V Международному конкурсу скрипачей имени Ю.И. Янкелевича.

Участники:

Владимир Спиваков, народный артист СССР, дирижер Национального филармонического оркестра России;

Юрий Трофимов, министр культуры Омской области;

Ирина Лапшина, директор Омской филармонии;

Борис Кушнир, заместитель председателя жюри конкурса, профессор Университета музыки и исполнительских искусств Граца (Россия-Австрия).

Начало в 12:00. Посмотреть её можно здесь.

Вторая встреча посвящена презентации книжного тома «Народное творчество Омского Прииртышья», завершающего издательский проект Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие» - антологию «Три века омской культуры»

Участники:

Леонид Полежаев, президент Омского регионального общественного фонда «Духовное наследие»; Ольга Макарова – художник-дизайнер.

Начало в 14:00. Посмотреть её можно здесь.