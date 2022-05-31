«Россия» открывает международные рейсы из Красноярска

Авиакомпания «Россия» запускает перелёты из Красноярска в Киргизию. Рейсы будут выполняться на самолётах Superjet 100 три раза в неделю с 13 июня.

Согласно расписанию, вылеты из Красноярска в Бишкек будут проходить по вторникам, субботам и воскресеньям, обратные рейсы – по понедельникам, средам, воскресеньям. Вылеты из Красноярска в Ош по понедельникам, средам, пятницам, обратные рейсы – по вторникам, четвергам, субботам.

Забронировать и купить билеты возможно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам контакт-центра: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильного телефона), а также в офисах собственных продаж авиакомпании Аэрофлот.

Фото: © t.me/rossiya_airlines