Красноярский зоопарк проверили на клещей

В заключении специалистов красноярского Центра гигиены и эпидемиологии указано, что кровососущих паразитов на территории зоопарка и в ближайших окрестностях в радиусе 50 метров не обнаружено, показатель составил 0,0 клещ/км.

Несмотря на это, в парке провели очередную, уже третью в этом сезоне, противоклещевую обработку. Специальной химической смесью опрыскали не только площади парка, но и парковку, а также автобусную остановку. Сообщается, что препарат безопасен для людей и животных. Такие обработки будут проводить каждый месяц в течение всего лета.

«Подобные проверки мы проводим каждый год и каждый раз получаем одно и то же заключение — парк „Роев ручей“ безопасен для посещения. Если появляются новости об активности клещей в „Роевом ручье“, то имеется ввиду не парк, а ближайшие дачные массивы и леса, которыми он окружен», — отметили в пресс-службе.

Фото: © vk.com/roevzoo