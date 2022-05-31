На Украине погиб ещё один военнослужащий из Красноярска

На Украине погиб ещё один военнослужащий из Красноярского края. Об этом сообщается на сайте Института физической культуры, спорта и туризма СФУ.

В сообщении говорится, что 24-летний Тимур Тагайназаров, до 2016 года жил и учился в Канске, а после переехал в Красноярск, где окончил вуз и получил разряд КМС по боевому самбо.

«Это был очень светлый, добрый, честный человек. Он до последнего оставался верен своему делу и своим принципам. Он был душой компании, настоящим другом, настоящим мужчиной. О нем бесконечно можно говорить только хорошее. В Новосибирске у него осталась любимая девушка, в Красноярске и Канске – друзья и родные», — говорится в некрологе

Молодой человек мечтал посвятить себя армии и в ноябре 2020 года подписал контракт в Новосибирске. Его действие должно было закончиться в конце ноября 2022. Погиб красноярец 6 мая.

Фото: © © РИА Новости / Рамиль Ситдиков