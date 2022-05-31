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В Красноярском крае в пострадавших от пожаров населённых пунктах началась подготовка стройплощадок

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Красноярск
09:00 31 Мая 2022
общество, в красноярском крае, пожары, строительство, жилье
Фотография © krskstate.ru
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По информации заместителя председателя правительства Красноярского края Сергея Козупицы, в муниципалитетах завершается приём заявлений от людей, пострадавших от пожаров 7 мая.

По предварительным данным, из 664 пострадавших семей более 100 выбрали строительство нового жилья, около 170 — выплаты. По остальным заявлениям работа продолжается, сообщают на сайте регионального правительства.

— Несмотря на то, что наш закон идёт навстречу пожеланиям пострадавших людей, тем не менее, с каждой семьёй, с каждым человеком, нужно работать индивидуально, чтобы разъяснить возможности края и при этом стараться максимально помочь, — подчеркнул Александр Усс.

В муниципалитетах завершилась расчистка территорий, пострадавших от пожаров. К 6 июня данную работу выполнят в Уяре — наиболее пострадавшем населённом пункте. Подготовка на строительных площадках началась в Большой Мурте, Ачинске и Заозёрном. К 15 июня будет получено заключение экспертизы ко всем домам, планирующимся к строительству. Ввод домов запланирован к середине августа.

В процессе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации оказалось, что часть погорельцев не имела надлежаще оформленные документы на дома, в которых жили. Это ограничивает возможности по применению к ним мер поддержки.

Чтобы избежать подобных спорных ситуаций, Александр Усс поручил правительству в течение месяца разработать механизм решения проблемы.

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