Житель Красноярска Алексей Родиков стал победителем шоу «Своя игра» на НТВ. Красноярец набрал 33900 очков по итогам финальной игры.

Как сообщают Gornovosti, мужчина подал заявку на игру ещё весной 2019 года. Череда отборов и кастингов затянулась до марта 2020 года, после чего Алексея включили в список ожидания. В феврале 2021 года его пригласили на съёмки.

«Это был очень интересный опыт. Мне дико понравилась и атмосфера на площадке, и свои ощущения во время игры. Если меня пригласят ещё, то я готов участвовать в дальнейшем, это было моей целью и мне понравился результат», — поделился с нами впечатлениями Алексей Родиков.

Идея поучаствовать в интеллектуальной игре пришла к красноярцу в 2013 году, однако на тот момент он не считал себя сильным игроком. Чтобы отточить навыки, с 2014 года Алексей Родиков активно участвует в различных интеллектуальных соревнованиях и квизах.

«Когда результаты пошли вверх, например, я дважды подряд занимал второе место на чемпионате города по «Своей игре», я понял что готов и отправил заявку», – отметил Алексей Родиков.

Фото: скриншот канала НТВ