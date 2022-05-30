В День защиты детей в Красноярске запустят фейерверк

1 июня в Красноярске запустят праздничный фейерверк. Такой подарок для маленьких жителей краевой столицы подготовил Почётный гражданин Красноярска и края, известный благотворитель Хазрет Совмен. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Праздничная канонада начнётся в 22:00 и продлится 10 минут. Увидеть салют можно будет с Центральной набережной в районе вантового моста, с острова Татышев, с площади Мира и из сквера Энтузиастов.

Отметим, что Хазрет Совмен очень много внимания уделяет детям Красноярска. Тысячи учеников начальных классов красноярских школ ежегодно получают от Хазрета Меджидовича сладкие новогодние подарки. В 2013 году в Красноярске был открыт детский сад № 121 в Покровском — настоящий дворец для маленьких горожан.

Фото: © Дмитрий Шабалин / Gornovosti