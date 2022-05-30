В Красноярском крае строителей оштрафовали за несвоевременный ремонт

Прокуратура Красноярского края оштрафовала подрядчика за несвоевременный ремонт больницы.

Как рассказали в ведомстве, Ермаковская районная больница» заключила договор на капитальный ремонт здания терапевтического корпуса с ООО «Красинж». В ходе работ фирма регулярно нарушала взятые на себя обязательства, из-за чего сроки окончания ремонта менялись несколько раз.

В прокуратуре рассмотрели дело и привлекли организацию к административной ответственности по статье 7.32 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 2,9 млн рублей.

После этого работы были завершены, отремонтированные помещения больницы введены в эксплуатацию.

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