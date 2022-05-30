Красноярцы 31 мая могут увидеть метеоритный ливень

31 мая в жители Красноярского края смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Как рассказал директор обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков, во вторник в 8:15 по московскому времени Земля столкнётся с пылевыми шлейфами, распавшейся в 1995 году кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3. Из-за этого небо над планетой украсят следы тысяч метеоритов.

Если расчеты астрономов верны, то лучшим местом для наблюдений станет Калифорния. Повышенная метеоритная активность продлится несколько часов. Он советует наблюдать за небом в ночь с 30 на 31 мая, и в ночь с 31 мая на 1 июня. Желательно находиться за городом, в месте, где нет засветок.

Фото: © Университет Решетнева