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В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Главная Общество
Красноярск
17:52 30 Мая 2022
общество, красноярск, загрязнение, воздух
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Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 23 по 29 мая, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 77 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 20 раз, специалистами было отобрано 290 проб атмосферного воздуха. Загрязняющие вещества не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 63 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,03 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по взвешенным частицам (до 2,5 мкм), формальдегиду и бензапирену, гидрохлориду.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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