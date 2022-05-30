В Красноярском крае собирают деньги на восстановление покрытия церковных куполов

7 мая ураганный ветер, скорость которого достигала 45 м/с, снёс 10 % объёмной серебристой чешуи, покрывающей купола Свято-Троицкого Собора в Шарыпово.

Высота собора — 47 метров. В городе нет подъёмных механизмов такой высоты. Единственные, кто может восстановить покрытие без использования автовышки — альпинисты из Ачинска. Об этом сообщают на сайте Собора.

Ориентируясь на подобную ситуацию, происходившую в 2018 году, можно предположить, что стоимость восстановления превысит 400 000 рублей.

— В первую очередь, мы просим ваших горячих молитв ко Господу нашему Иисусу Христу о ниспослании нам помощи в восстановлении повреждённых стихией куполов, — пишут на сайте.

Внести посильную лепту можно в Соборе или с помощью банковского перевода. Реквизиты указаны на сайте Собора.

Фото: © троицкий-собор.рф