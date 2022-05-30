В Красноярске начали оформлять фигуры вертикального озеленения

Сейчас озеленители работают со слонами на ул. Копылова и с фигурами оленей на ул. Матросова. Сегодня приступят к оформлению Гены и Чебурашки на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и семейства мишек на пр. Металлургов, рассказали в пресс-службе города Красноярска.

С наступлением тепла специалисты проверяют объекты вертикального озеленения на надежность каркаса. Чтобы высадить растения, заполняют каркас свежим почвогрунтом.

Для озеленения применяют рассаду разного вида​ седума, которое выращивают в теплицах. Каждый росточек пинцетом пикируют в отдельные горшочки, ножницами обрезают все мелкие цветочки. Затем рассаду разных оттенков переносят на фигуры. На один квадратный метр уходит минимум 1 200 штук.

На многие вертикальные​ клумбы добавляют петунии и бегонии, декоративные элементы из тканей и пластика. Цветами оформляют и пространство вокруг фигур. Работы будут продолжаться ещё минимум две недели.