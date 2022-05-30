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РУСАЛ организовал для школьников экологическую экспедицию в национальном парке «Красноярские столбы»

Главная Общество
Красноярск
16:02 30 Мая 2022
экология, дети, школьники, проект, металлургия
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РУСАЛ организовал для школьников Сибири познавательные каникулы в одном из самых известных в России национальных парков «Красноярские столбы». В эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022», организованной РУСАЛом совместно с национальным парком «Красноярские столбы», примут участие 40 школьников и педагоги сибирских регионов.
 
Научная школьная экспедиция «Экопоколение-2022» пройдет с 8 по 12 августа в научно-познавательном комплексе «Нарым» национального парка «Красноярские Столбы». В ней примут участие учащиеся средних школ и учреждений дополнительного образования, которые увлечены экологией, зоологией, биологией и краеведением. Они сами инициируют или активно участвуют в экоакциях и тематических олимпиадах в своих городах. Детей ждут познавательные квесты, экозанятия с учеными Столбов, экскурсии по красивейшим маршрутам парка, посещения достопримечательностей Красноярска, а также поездки на предприятия компании РУСАЛ. Финансирование проекта взяла на себя компания РУСАЛ.
 
Основной задачей летнего экотура является образование и экопросвещение молодежи. На базе национального парка «Красноярские столбы» подросткам 12-18 лет покажу и расскажут, какую исследовательскую работу по изучению флоры и фауны ведут сотрудники особо охраняемой природной территории. Школьники не только узнают, как можно беречь природу и дружно с ней сосуществовать, как поддерживать экобаланс, но и смогут лично принять участие в сборе гербария и подготовке материала, необходимого для мониторинга биоразнообразия природного парка. Кроме того, в рамках проекта школьники посетят предприятия РУСАЛа, работающие в Красноярске. И подробно узнают о том, к какой глобальной перестройке готовится Красноярский алюминиевый завод, чтобы значительно снизить нагрузку на экологию города.
 
Проживать дети будут в комфортабельных шестиместных домиках научно-познавательного комплекса «Нарым», построенном в живописном месте Красноярских столбов на высоте свыше 500 метров над уровнем моря. Экозанятия пройдут в новом научно-познавательном центре, оборудованным современными техническими средствами обучения и организации исследовательских работ.

«РУСАЛ и Красноярские Столбы имеют многолетний и успешный опыт плодотворного сотрудничества. «Экопоколение» - новый образовательный проект, направленный на привлечение внимания молодых людей к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Мы уверены, что новый формат развития познавательных и творческих способностей школьников найдет поддержку у ребят и их преподавателей. На Красноярских столбах созданы прекрасные условия для образования, особенно для тех школьников, которые углубленно изучают предметы естественно-научного профиля. По итогу экспедиции дети отдохнут, наполнятся целительной энергией красноярских столбов, познакомятся с единомышленниками и получат новые знания», – рассказала заместитель генерального директора РУСАЛа по управлению персоналом Наталья Альбрехт.

Чтобы стать участником летнего образовательного курса, претенденты изучали видеолекции национального парка «Красноярские Столбы» и выполняли задания. В отборочном этапе проекта приняли участие школьники из 6 городов Сибири, где работают предприятия алюминиевой компании: Ачинск, Братск, Красноярск, Новокузнецк, Саяногорск и Шелехов.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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