2 июня на дороге Красноярск–Элита изменится схема движения

Со 2 июня в районе Т-образного перекрёстка автомобильных дорог Красноярск–Элита и Еловая–станция Минино введут новую схему движения, рассказали в пресс-службе КРУДОРа.

Движение будет временно организовано по кольцу. Сворачивать на Минино и Элиту придётся перед автозаправочной станцией. Проезд в Минино со стороны Элиты будет осуществляться тоже по кольцу, участок между поворотами будет закрыт.

Ориентировочно эта схема движения будет действовать до июля.

Напомним, в районе Т-образного перекрёстка дорог Красноярск–Элита и Еловая–станция Минино обустроят одноуровневую развязку с разворотными съездами.

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