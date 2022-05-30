Жизнь дана на добрые дела: Хазрет Совмен посетил дом-лицей, построенный на его средства

1 мая Почётный гражданин Красноярска и Красноярского края, всемирно известный благотворитель и добрый друг нашего города Хазрет Меджидович Совмен отметил свой 85-летний юбилей. Более 35 лет жизни посвятил он Красноярску и краю.

В 1980 году он в североенисейской тайге создал артель «Полюс» – лидера золотодобычи. Сам Хазрет Меджидович считает себя сибиряком, а наш Красноярск и край - родным домом.

По доброй традиции, бывая в нашем городе, Хазрет Совмен посетил дом-лицей. Он построен и содержится на средства его благотворительного фонда. Для воспитанников встреча с Хазретом Меджидовичем – всегда большой праздник. Ребята рассказывали о своих успехах, о переменах в родном доме-лицее.

— Мы очень ждали Хазрета Меджидовича и он приехал! Мы рады ему и очень его любим! Дорогой Хазрет Меджидович, спасибо, что Вы есть, — делились эмоциями совменовцы.

Позже состоялась торжественная линейка по итогам учебного года.

Ребята активно участвуют в спортивной жизни Красноярска, увлекаются рукоделием, инженерными дисциплинами, творчеством, осваивают школьную программу.

С окончанием учебного года воспитанников дома-лицея поздравил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

— Ребята, мы вами гордимся! Вы ищете дело, достойное вас, стараетесь раскрыть ваши таланты. Учитесь, трудитесь и будьте настоящими наследниками веры Хазрета Меджидовича – веры в добрые дела и помощь ближнему. Желаю успехов и новых побед! — сказал Сергей Ерёмин.

За дипломами и почётными грамотами многие из воспитанников поднимались на сцену не по одному разу. Самую почётную награду — отличительный знак «Гордость лицея», получила Лилия Славиковская Лилия, ученица лицея № 9 «Лидер» им. А.М. Клешко. Она успешно учится, а также имеет более полусотни различных дипломов и наград. В этом году Лилия стала финалисткой Всероссийского конкурса «Живая классика», который прошёл в мае в международном детском центре «Артек».

— Дети мои, я смотрю на вас, и сердце переполняется радостью и восторгом. Вы сильные, дружные и честные. Мы всегда будем стараться сделать вас счастливыми, а вы поможете миру быть добрее, — сказал Хазрет Совмен.

Отметим, что Хазрет Меджидович очень много внимания уделяет детям Красноярска. Тысячи учеников начальных классов красноярских школ ежегодно получают от Хазрета Меджидовича сладкие новогодние подарки. В 2013 году в Красноярске был открыт детский сад № 121 в Покровском — настоящий дворец для маленьких горожан.

Строительство детского сада в дар муниципалитету от Х.М. Совмена стало уникальным событием для России. В День защиты детей Х.М. Совмен каждый год дарит детям праздник. В этом году 1 июня в 22:00 для всех красноярских ребятишек в подарок от Х.М. Совмена прогремит незабываемый фейерверк. Увидеть яркое шоу огней можно будет с Центральной набережной в районе вантового моста, с острова Татышев, с площади Мира, из сквера Энтузиастов.