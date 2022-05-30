Виктор Толоконский прокомментировал высказывание Артемия Лебедева о Новосибирске

Экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский прокомментировал слова дизайнера Артемия Лебедева, который высказался о своём отношении к двум сибирским городам. Напомним, несколько дней назад блогер во время общения с подписчиками заявил, что столицей Сибири можно считать только Красноярск, а «Новосибирск – это вообще не город».

«Блогер высказался в несколько вульгарной форме, но, кажется, руководству Новосибирской области и Новосибирска стоит к этим словам отнестись серьёзно. К сожалению, я слышу подобное от самых разных людей. В последние годы развитие Новосибирска ощущается слабо, очень мало масштабных программ для роста, многие идеи остаются нереализованными. Сейчас самые острые дискуссии не о том, каким будет Новосибирск через десять лет, а о том, как лучше подметать улицы», – отметил Виктор Толоконский.

При этом Толоконский отметил, что у Новосибирска сейчас больше столичных функций. В городе 8 раз больше населения, чем в Красноярске. При этом Красноярск лучше с точки зрения бюджетных возможностей и доходов населения.

«За 3-4 года подготовки к Универсиаде Красноярск сделал рывок в развитии, на который другим городам, в том числе Новосибирску, потребуется 15-20 лет», – пояснил Виктор Толоконский.

Бывший губернатор отметил, что очень любит оба города, а в Новосибирске он родился и остаётся до сих пор.

«Четыре года я провёл в Красноярске – это один из лучших периодов моей жизни. Там у меня есть любимые места, многих людей оттуда знаю, есть проекты, в создании и реализации которых я участвовал», – отметил бывший глава региона.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев