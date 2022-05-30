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1 июня Хазрет Совмен подарит детям Красноярска фейерверк

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Красноярск
15:43 30 Мая 2022
общество, красноярск, благотворительность, дети
Фотография © admkrsk.ru
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1 мая Почётный гражданин Красноярска и Красноярского края, всемирно известный благотворитель Хазрет Меджидович Совмен отметил свой 85-летний юбилей. Более 35 лет жизни посвятил он Красноярску и краю.

По доброй традиции, бывая в Красноярске, Хазрет Совмен посетил дом-лицей, который построен и содержится на средства его благотворительного фонда. Основатель уникального дома-лицея принял участие в торжественной линейке по итогам учебного года.

1 июня Хазрет Совмен подарит детям Красноярска фейерверк

Воспитанники не только успешно осваивают школьную программу, но и активно участвуют в спортивной жизни Красноярска, увлекаются рукоделием, инженерными дисциплинами и творчеством.

С окончанием учебного года воспитанников дома-лицея поздравил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

— Ребята, мы вами гордимся! Вы ищете дело, достойное вас, стараетесь раскрыть ваши таланты. Учитесь, трудитесь и будьте настоящими наследниками веры Хазрета Меджидовича – веры в добрые дела и помощь ближнему. Желаю успехов и новых побед! — сказал Сергей Ерёмин.

1 июня Хазрет Совмен подарит детям Красноярска фейерверк

За дипломами и почётными грамотами многие из воспитанников поднимались на сцену не по одному разу. Самую почётную награду — отличительный знак «Гордость лицея», получила Лилия Славиковская Лилия, ученица лицея № 9 «Лидер» им. А.М. Клешко. Лилия успешно учится, имеет более 50 различных дипломов и наград. В этом году она стала финалисткой Всероссийского конкурса «Живая классика», который состоялся в международном детском центре «Артек».

— Мы очень ждали Хазрета Меджидовича и он приехал! Мы рады ему и очень его любим! Дорогой Хазрет Меджидович, спасибо, что Вы есть!

— Как здорово, что эти пять дней мы провели с Хазретом Меджидовичем. Мы встречали его в аэропорту, были на презентации книги, посвящённой его судьбе, и в доме-лицее для нас состоялся праздничный концерт, — делились эмоциями совменовцы.

1 июня Хазрет Совмен подарит детям Красноярска фейерверк

 

— Дети мои, я смотрю на вас, и сердце переполняется радостью и восторгом. Вы сильные, дружные и честные. Мы всегда будем стараться сделать вас счастливыми, а вы поможете миру быть добрее, — сказал Хазрет Совмен.

Отметим, что в 2013 году в Красноярске был открыт детский̆ сад № 121 в Покровском, строительство которого в дар муниципалитету от Х.М. Совмена стало уникальным событием для России. В День защиты детей Хазрет  Совмен каждый год дарит детям праздник. В этом году 1 июня для всех городских ребятишек в подарок от мецената  в красноярское небо будет запущен фейерверк. Он прогремит 1 июня в 22:00 и продлится не менее 10 минут. Увидеть яркое шоу огней можно будет с Центральной набережной в районе вантового моста, ​ с острова Татышев, с площади Мира, из сквера Энтузиастов.

Напомним, на средства мецената в Красноярске реализовано множество проектов, направленных на развитие города.

Среди них – возвращение исторического образа главному символу города – Часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе, строительство храма Рождества Христова, реставрация МайПарка, обустройство парка 400-летия Красноярска, реконструкция Центра социального обслуживания населения Ленинского района, установка мемориала, посвященного труженикам тыла, на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и многие другие.

1 июня Хазрет Совмен подарит детям Красноярска фейерверк

Отметим, Х.М. Совмен – обладатель многих государственных, отраслевых и учёных наград. Среди них и премия Людвига Нобеля, которая была вручена нашему герою за безусловные достижения перед человечеством в прошлом году. В ходе визита в Красноярск мэр Сергей Ерёмин вручил Хазрету Меджидовичу от всех жителей города медаль Андрея Дубенского.

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