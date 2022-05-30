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Красноярский суд оправдал журналистку по делу о дискредитации Вооруженных сил России

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Красноярск
15:15 30 Мая 2022
красноярск, суд
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Красноярский краевой суд отменил штраф журналистки NGS24.RU Марий Антюшевой по делу о дискредитации Вооружённых сил России. Жалобу на постановлении рассмотрели 18 мая. 

«Я не верила, что суд встанет на мою сторону. Я рада, что ошиблась! Приятная неожиданность и повод для сдержанного оптимизма. Эти 30 тысяч для меня собрали друзья, коллеги и даже совсем незнакомые люди. Когда удастся вернуть эти деньги, я перечислю их тем, кто разделяет мои политические убеждения и нуждается в помощи», – приводят слова Марии Антюшевой её коллеги из Ngs24.ru.

По данным самого СМИ, она была задержана в редакции и доставлена в отделение полиции. Поводом к задержанию по статье 20.3.3 КоАП РФ стали её посты в социальных сетях. Ей назначили штраф в 30 тыс. рублей. Решение суда первой инстанции было обжаловано. В карточке дела указано, что дело прекращено при недоказанности обстоятельств.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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