Летом пройдут гастроли Красноярского театра оперы и балета в Большом театре

С 27 июля по 1 августа состоятся гастроли Красноярского государственного театра оперы и балета гастроли в Большом театре, сообщили в правительстве Красноярского края. Это уникальное событие посвящено 60-летию Дмитрия Хворостовского.

Москвичи и гости столицы увидят балет Цезаря Пуни «Катарина, или Дочь разбойника», оперу Лео Делиба «Лакме», оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан»

Откроются гастроли 27 июля оперой Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник» на Исторической сцене.

Министр культуры России Ольга Любимова подчеркнула, как важно, чтобы все жители могли знакомиться с лучшими достижениями отечественного и зарубежного театрального искусства.

— Я рад, что у нашего Театра оперы и балета за этот творческий сезон появились сразу три новые постановки, достойные показа на сцене главного театра страны. Эти гастроли для нас — большая честь, ответственность и радость, — отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

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