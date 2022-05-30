На тушение лесного пожара в окрестностях Дивногорска отправили ещё 30 лесных пожарных

Для борьбы с огнём в лесах в окрестностях Дивногорска краевой Лесопожарный центр к 15 специалистам отправил ещё 30 лесных пожарных. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

— Пожар сложный, находится в гористой местности. Он заглубляется в толстую лесную подстилку на вершине хребта, а к низу уходит в камни. Необходимо тщательно обрабатывать каждую кромку, каждый пенёк окапывать, забрасывать землёй либо заливать водой, — рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.

Огнеборцы работают вручную, потому что спецехнику туда доставить невозможно. Они прочищают тропы от горючих материалов, копают минерализованные полосы, из ранцевых лесных огнетушителей обрабатывают кромку.

Сейчас площадь возгорания — 8 га. Накануне прошёл дождь, он снизил интенсивность горения и частично остановил горящую кромку.

По предварительной версии, причина возникновения пожара – человеческий фактор, виновнику придётся выплатить штраф, возместить ущерб и затраты на тушение.

Напомним, на 30 мая в Красноярском крае действуют 23 лесных пожара на площади 35,8 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Енисейском, Большемуртинском, Тасеевском, Ермаковском, Богучанском, Нижнеингашском, Мотыгинском, Емельяновском, Казачинском районах и Дивногорске.

Фото: © пресс-служба краевого Лесопожарного центра