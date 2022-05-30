30 мая
Красноярск
погода +21 °C
66.4
 
€ 69.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На тушение лесного пожара в окрестностях Дивногорска отправили ещё 30 лесных пожарных

Главная Общество
Красноярск
14:41 30 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, пожары
версия для печати Ico_print

Для борьбы с огнём в лесах в окрестностях Дивногорска краевой Лесопожарный центр к 15 специалистам отправил ещё 30 лесных пожарных. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

— Пожар сложный, находится в гористой местности. Он заглубляется в толстую лесную подстилку на вершине хребта, а к низу уходит в камни. Необходимо тщательно обрабатывать каждую кромку, каждый пенёк окапывать, забрасывать землёй либо заливать водой, — рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра.

Огнеборцы работают вручную, потому что спецехнику туда доставить невозможно. Они прочищают тропы от горючих материалов, копают минерализованные полосы, из ранцевых лесных огнетушителей обрабатывают кромку.

Сейчас площадь возгорания — 8 га. Накануне прошёл дождь, он снизил интенсивность горения и частично остановил горящую кромку.

По предварительной версии, причина возникновения пожара – человеческий фактор, виновнику придётся выплатить штраф, возместить ущерб и затраты на тушение.

Напомним, на 30 мая в Красноярском крае действуют 23 лесных пожара на площади 35,8 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Енисейском, Большемуртинском, Тасеевском, Ермаковском, Богучанском, Нижнеингашском, Мотыгинском, Емельяновском, Казачинском районах и Дивногорске.

Фото: © пресс-служба краевого Лесопожарного центра

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Летом пройдут гастроли Красноярского театра оперы и балета в Большом театре

Летом пройдут гастроли Красноярского театра оперы и балета в Большом театре

30 Мая 2022 г.
Откроются гастроли 27 июля оперой Моцарта «Дон Жуан, или Наказанный распутник»
Новости Красноярска: 31 мая в Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

31 мая в Красноярском крае ожидается ветер до 20 м/с

30 Мая 2022 г.
Скорость распространения огня в таких условиях возрастает в несколько раз
Новости Красноярска: В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

30 Мая 2022 г.
Также суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда
Новости Красноярска: Красноярск официально признали гродом-миллионником

Красноярск официально признали гродом-миллионником

30 Мая 2022 г.
Теперь в России 16 городов, их численность постоянного населения - более 1 млн человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае задержали жительницу Томска, которая крала деньги у пенсионерок

В Красноярском крае задержали жительницу Томска, которая крала деньги у пенсионерок

30 Мая 2022 г.
Всего она похитила 542 тысячи рублей
Новости Красноярска: Сразу три СМИ Красноярского края подверглись хакерской атаке

Сразу три СМИ Красноярского края подверглись хакерской атаке

30 Мая 2022 г.
Сейчас два сайта работают с перебоями
Новости компаний
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина спас тонущего в Енисее ребёнка

В Красноярске мужчина спас тонущего в Енисее ребёнка

26 Мая 2022 г.
Мальчика вместе с мамой увезли в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

25 Мая 2022 г.
Покупать можно только колбаски «Сельскохозяйственное предприятие Искра»
Новости Красноярска: ГИБДД Красноярского края прокомментировали инцидент со съездом машины с обрыва

ГИБДД Красноярского края прокомментировали инцидент со съездом машины с обрыва

29 Мая 2022 г.
Пострадавшего долгое время не могли вытащить
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru