Сразу три СМИ Красноярского края подверглись хакерской атаке

В Красноярске хакеры заблокировали работу сайтов трех местных СМИ. Речь идёт о «Прима», «ТВК» и «Енисей».

«В чем причина DDoS-атаки пока не ясно. Будем разбираться, а пока читайте новости в наших соцсетях», — прокомментировали ситуацию представители «Примы».

На момент 13:27 сайты «ТВК» и «Енисей» начали работу, но грузятся не всегда.

Напомним, что ранее DDOS атаке подвергся российский видеосервис RuTube. Он не работал несколько дней, появлялись сообщения о полном уничтожении кода платформы.

Фото: © скриншот сайта «Прима».