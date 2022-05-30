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Сразу три СМИ Красноярского края подверглись хакерской атаке

Главная Общество
Красноярск
13:32 30 Мая 2022
красноярск, атака, хакеры
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В Красноярске хакеры заблокировали работу сайтов трех местных СМИ. Речь идёт о «Прима», «ТВК» и «Енисей». 

«В чем причина DDoS-атаки пока не ясно. Будем разбираться, а пока читайте новости в наших соцсетях», — прокомментировали ситуацию представители «Примы».

На момент 13:27 сайты «ТВК» и «Енисей» начали работу, но грузятся не всегда.  

Напомним, что ранее DDOS атаке подвергся российский видеосервис RuTube. Он не работал несколько дней, появлялись сообщения о полном уничтожении кода платформы.

Фото: © скриншот сайта «Прима».

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