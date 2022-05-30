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В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

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Красноярск
14:25 30 Мая 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, ачинск, роспотребнадзор
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— Суд удовлетворил наш иск и обязал интернет-магазин «М.Видео» продать пылесосы двоим жителям края по первоначальной цене, — пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале.

Два жителя Ачинска осуществили заказы пылесосов и оплатили их по ценам, установленными на сайте «М.Видео» с учётом скидки. Товар имелся в наличии на складе, заказы были подтверждены. Но по причине технического сбоя и некорректного указания стоимости товара на сайте интернет-магазина в этот же день заказы были аннулированы и деньги возвращены покупателям.

Потребители обратились за помощью в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, так как в претензионном порядке спор не был решён.

— Нами были подготовлены иски в суд. Суд обязал ООО «МВМ» заключить договоры купли-продажи пылесосов с потребителями по первоначальной стоимости. Кроме этого, суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда 1 000 рублей и назначил ответчику штраф, — сообщает Дмитрий Горяев.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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