Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая

Влетающие в атмосферу Земли космические пылинки (от распавшихся комет) и сгорающие с образованием ярких следов в ночном небе, мы называем метеорами. Когда их десятки в час, то это называют Метеорным дождем, а если несколько тысяч или десятки тысяч, то это уже Метеорный ливень! И такое событие, возможно, состоится в конце мая.

О редком явлении рассказывает Сергей Веселков, директор обсерватории Университета Решетнёва:

- За последние пару-тройку сотен лет метеорные ливни наблюдались в 1799, 1833, 1966 годах, и это были Леониды, а также 1872 и в 1885 годах, это были Биэлиды (сейчас называемые Андромедидами). Первые — порождение кометы Темпеля-Туттля, а вторые — распавшейся в 1846 году кометы Биэлы.

Согласно расчётам астрономов, ближайший звёздный ливень может произойти 31 мая 2022 года в 8:15 по московскому времени, когда ожидается столкновение Земли с пылевыми шлейфами распавшейся в 1995 году кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3. Метеорный поток, порождённый этой кометой, получил название «тау-Геркулиды». На момент открытия его радиант находится на границе созвездий Геркулеса и Волопаса, недалеко от звезды τ Геркулеса. Хотя в этот раз он будет ближе к звезде 12 Волопаса (4,8 звёздной величины).

Ожидаемое зенитное часовое число (ZHR) метеоров около 600-700. Однако, учитывая, что в 1995 году произошел распад кометы 73P/Швассмана-Вахмана на несколько частей, реальная активность может быть на порядок или два выше, до 10000-100000 (25 метеоров в секунду!). При этом, скорость входа метеорных частиц в атмосферу будет относительно невысокой: 12 км/сек. Для сравнения: скорость входа метеорных частиц Персеид 59 км/сек, а Геминид 35 км/сек.

Что же касается условий наблюдения, то вспышка метеорного потока придется на 2-й лунный день, поэтому наша естественная спутница абсолютно не помешает наблюдениям. Если время начала «Метеорного ливня» верно рассчитано, то наилучшим местом для его наблюдений является мексиканский полуостров Калифорния - где радиант будет в это время в зените, а вероятность ясной погоды наиболее велика. Длительность повышенной метеорной активности составит всего несколько часов, что не позволит его пронаблюдать из восточного полушария Земли (в том числе с территории России).

Но астрономия не точная наука, будем надеяться, что астрономы всё-таки ошиблись, как у них довольно часто бывает с кометами, и метеорный ливень разразится, и не только над центральной Америкой, но и над Россией. И не в дневное время, а в ночное! Тем более, что в пылевом хвосте разрушившейся кометы, не один, а несколько сгустков. И когда Земля будет их пересекать точно не известно. Поэтому смотрим в оба! И в ночь с 30 на 31 мая, и в ночь с 31 мая на 1 июня — на всякий случай. А вдруг? Главное, чтобы погода не подвела, и желательно находиться за городом в темном, без засветок месте.

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Фото: предоставлено ©Университет Решетнёва