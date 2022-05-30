Богучанская ГЭС поддерживает формирование комфортной среды в городе Кодинск

В соответствии с Программой благотворительной и спонсорской деятельности АО «Богучанская ГЭС» в бюджет города Кодинска переданы средства на приобретение и установку игрового комплекса для детей 3-7 лет. По планам администрации, комплекс будет доставлен в город и установлен в сквере на улице Колесниченко до конца лета. Новая детская площадка станет одним из подарков энергетиков к 45-летию Кодинска, которое город отмечает в 2022 году.

Руководство и коллектив Богучанской ГЭС поддерживают усилия по городской администрации по формированию комфортной городской среды. В 2021 году по решению Совета директоров 5 млн рублей были переданы на финансирование строительства многофункциональной городской арки, символизирующей ГЭС как крупнейшее градообразующее предприятие. Арка стала одним из ключевых объектов проекта «Городской бульвар», с которым в 2020 году город Кодинск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». Возведение арки было завершено в декабре 2021 года, в ближайшее время планируется открытие обновленного бульвара.

18 мая волонтеры городской администрации посетили Богучанскую ГЭС, чтобы предложить сотрудникам станции поддержать один из двух проектов, которые могут быть реализованы в 2023 году. Администрация города предлагает разбить сквер, установить освещение, уличную мебель и детскую площадку на одной из площадок – на улице Колесниченко или в микрорайоне «Южный». Для получения финансирования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в Кодинске должны проявить активность не менее 2,5 тысяч горожан. В голосовании на территории станции приняли участие более 130 человек, многие приняли участие в процедуре через портал «Госуслуги» заранее, а в целом проект благоустройства города уже поддержали более половины из 528 сотрудников станции.

Программа благотворительности Богучанской ГЭС на 2021 год реализована полностью. Детские сады приобрели на средства энергетиков необходимые для развития детей игрушки и оборудование; Центр дополнительного образования детей впервые за 20 лет полностью обновил мебель. В Кежемском историко-этнографическом музее имени Ю.С. Кулаковой открыта уникальная интерактивная экспозиция, посвященная строительству и работе Богучанской ГЭС; Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова приобрела комплект компьютерной техники и видеооборудования для создания учебной студии. Обновили оснащение спортивный клуб по хоккею «Энергия» и Детско-юношеская спортивная школа.

Фото: © пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»