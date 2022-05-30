Знаменитый дирижёр со своим оркестром: фестиваль Юрия Башмета в Красноярском крае

Юрий Башмет — всемирно известный альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель. Фестивали под его руководством ежегодно проходят в разных городах. География расширяется. Замечательные музыканты проводят прослушивания и мастер-классы для подрастающего поколения.

Второй фестиваль Ю. Башмета прошел в Красноярском крае с 24 по 28 мая. Фестиваль имел массовый характер, направленный на укрепление духовных ценностей, сохранение и развитие классического искусства, содействие молодым талантам и новаторству в области культуры.

Организатор - Красноярская краевая филармония при поддержке министерства культуры Красноярского края.

— Фестиваль растет, развивается, мы надеемся, что в следующем году он будет еще больше - уже третий. Для Красноярской филармонии, работа со всей территорией края — это часть ее миссии и с помощью партнеров, в том числе компании "Норникель", нам удается эту миссию реализовывать, - отметил генеральный директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный.

В программу вошли шесть концертов. 24 мая при дополнительной поддержке «Норникеля» концерт состоялся в Норильске и собрал настоящий аншлаг.

— Когда заиграла последняя мелодия на бис - Моцарт, публика была настолько подогрета, она выразила свой восторг, что зааплодировала и мы сделали паузу, которой нет в нотах. Только после того, как они закончили аплодировать, мы продолжили. Такое впервые у меня и моих коллег, - поделился Юрий Башмет. - Я только по этой причине не стал исполнять вчера Моцарта в Красноярске (улыбается).

В северной столице края впервые прозвучало произведение Энри Лолашвили – Адажио «Ностальгия», которое композитор посвятил Юрию Башмету. Вторым произведением маэстро выбрал Quartetto serioso фа-минор Людвига ван Бетховена – Густава Малера. Норильчане услышали и всемирно известный квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка».

25 мая под управлением маэстро вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" в Красноярске выступили артисты Сибирского юношеского оркестра. Прозвучали сочинения Бетховена, Шуберта, Малера. А также произведение Шнитке «Moz-Art», которое объединяет несколько сочинений, написанных в разные годы на основе утраченной моцартовской партитуры.

26 мая состоялся, пожалуй, один из самых ожидаемых концертов – театрально-музыкальный эксперимент «Облако в штанах» в исполнении Михаила Пореченкова в сопровождении камерного оркестра «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

27 мая концерт прошел в Зеленогорске, а 28 мая состоялось закрытие фестиваля.

Концерты великого маэстро — это просто мечта. Они прошли с большим успехом, впечатлили всех зрителей без исключения. Все музыканты играли с таким шиком и лоском! Впечатлений от фестиваля, естественно, масса.

Юрий Башмет и «Солисты Москвы» всегда играют «на бис». Прозвучала разная по степени известности, но обязательно гениальная музыка, которой рукоплескали концертные залы. Каждое произведение было сыгранно маэстро и его музыкантами с глубоким уважением к композиторам и сегодняшним современным прочтением.

— На хорошем концерте мы побывали! Программа какая отличная, ну, а Маэстро Юрий - нет слов! - поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Участие в программе приняли: камерный ансамбль Ю. Башмета «Солисты Москвы», который на днях отметил своё 30-летие, актёр театра и кино Михаил Пореченков, выдающиеся музыканты: Николай Саченко (скрипка), Леонид Гурьев (труба), Ксения Башмет (фортепиано), Екатерина Мочалова (мандолина), Александра Коренева (клавесин).

Отметим, что 24 мая в Норильске состоялась презентация регионального образовательного центра Юрия Башмета, который начнёт работать в сентябре при поддержке компании «Норникель». Ученики смогут участвовать в творческих мероприятиях, мастер-классах и встречах с известными деятелями искусств. Всего же таких центров Ю. Башмета в России - 15.

Кроме этого, 26 мая в Красноярской филармонии состоялся региональный этап отбора в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра Ю. Башмета, который создан в 2012 году. Сегодня в его составе более 100 музыкантов 10-22 лет из более чем 40 городов России. Состав оркестра формируется по итогам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки, проходящего раз в два года.

Финальное прослушивание пройдёт в июле в Москве. Итогом второго этапа станет формирование окончательного состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра на концертные сезоны 2022–2024 годов.

Ко всему прочему состоялась творческая встреча и мастер-класс Юрия Башмета с Сибирским юношеским оркестром и уже подписано соглашение о том, что оркестр станет филиалом Всероссийского юношеского оркестра под управлением Ю. Башмета.

— Самое ожидаемое — это связь с мастерами, которые будут приезжать. Мастер-классы, я думаю, это одна из лучших вещей, которая может прокачать навыки, - поделилась Чикичева Влада, артист Сибирского юношеского оркестра, студентка Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского.

Леонид Жуковский, заслуженный работник культуры Красноярского края, художественный руководитель Сибирского юношеского оркестра отметил, что в планах в каждом федеральном округе создавать Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

— В Сибири это второй. В будущем коллективы будут определённым образом взаимодействовать, - сказал Леонид Жуковский.

Кроме этого, журналистам удалось пообщаться с самим маэстро - Юрием Башметом. По его словам, в этом году фестиваль ещё более насыщенный, чем в прошлом.

— Люди устремляются, переживают, принимают очень тепло, семьями приходят на концерты, - поделился маэстро.

— Буквально на днях ваш ансамбль «Солисты Москвы» отметил юбилей. Какие грандиозные планы на новый этап вашей истории?

— Планов достаточно много. Самое главное будем продолжать заниматься своим делом. А наше дело - профессионализм, само ремесло, выжидание новых шедевров, которые для нас будут написаны, сочинены.

— Проводился этап отбора в ваш юношеский симфонический оркестр. Поделитесь впечатлениями. Есть среди красноярских музыкантов достойные кандидаты в окончательный состав?

— Это секрет, но таланты в Красноярске, конечно, есть. Существует определённая система отбора. Конкурс проходит раз в два года. Два года назад у нас на первом этапе было более 850 заявок по всей стране. После региональных этапов отбираются ребята, которые приезжают на финал в Москву, где три конкурса отбора. Только финалистов два года назад приехали 340 человек, из которых уже оставили 130 и 30 стажёров на перспективу.

— Расскажите подробнее об открытии образовательного центра в Норильске: почему выбор пал на этот город?

— Город впечатлил ещё давно, когда я только начинал свой путь на дирижёрстве альт, тогда это не считалось официально, — не было такого сольного инструмента. В Норильск тогда был не просто запланирован концерт, но там действительно меня захотели видеть и слышать.

Отметим, что Юрий Башмет стал первым музыкантом в истории, доказавшим возможности альта как солирующего инструмента.

— Как вдохновить ребёнка на занятия музыкой, если он отказывается учиться и хочет бросить обучение на полпути?

— Это судьба, как говорится, как звёзды сойдутся. Главное наблюдать, что интересует ребёнка и изначально, пробовать детям себя в разнообразном творчестве.

Фото: © Дарья Кривицкая, пресс-служба "Норникель"