1 июня в Красноярске стартует фестиваль-конкурс «Сибирь. TERRA MAGICA»

С 1 по 5 июня пройдёт одно из самых ярких театральных событий творческого сезона – II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA». В Красноярск съедутся лучшие кукольники Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Экспертным советом было рассмотрено более 50 заявок от 36 творческих коллективов.

— Количество заявок, поданных на участие, говорит о большом интересе к проекту. Мы попали в тренд современной театральной политики, – говорит председатель экспертного фестиваля Владимир Спешков. – Сформировалась очень любопытная афиша – своеобразная панорама искусства театров кукол. Это и традиционные постановки, спектакли новых форм и разных техник.

В программу фестиваля вошли 12 спектаклей, созданных театрами из Красноярска, Перми, Хабаровска, Тувы, Челябинска, Биробиджана, Сургута, Нижнего Тагила, Томска, Екатеринбурга, Хакасии и Бурятии с января 2019 года по май 2021.

Свои спектакли в рамках внеконкурсной программы представят Московский областной государственный театр кукол и Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» КУКФО.

Афишу дополнит и большая образовательная программа «Современный театр кукол: специфика творческого процесса (от замысла до воплощения) и менеджмента» для режиссёров, актёров, заведующих литературной частью, критиков и театральных менеджеров.

События фестиваля пройдут на сценах Красноярского театра кукол, Сибирского государственного института искусств им. Дмитрия Хворостовского, Красноярского городского Дворца культуры, Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярского музыкального театра и в Доме Актёра.

Все спектакли фестиваля участвуют в программе «Пушкинская карта».

С подробной афишей можно ознакомиться на сайте театра в разделе «TERRA MAGICA».

Фото: Красноярский театр кукол

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол