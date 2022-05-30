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«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

Главная Общество
Красноярск
11:34 30 Мая 2022
общество, экология, россия, в красноярском крае
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Поселок Таежный принял эстафету экологического марафона компании РУСАЛ.

«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

Инициатором экодвижения - проведения массовых акций по высадке деревьев, экосубботников и проектов по экопросвещению – изначально был основатель компании Олег Дерипаска. С годами «Зеленая волна» превратилась в масштабный экомарафон. В этом году он охватила 13 городов страны, от Волгоградской до Иркутской области.

«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

В Таежном волонтеры Богучанского алюминиевого завода и активисты учреждений поселка посадили 50 саженцев яблони.

Как отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, площадкой для озеленения не случайно был выбран новый парк культуры и отдыха «Мечта». Его готовятся открыть уже в июне, и молодые яблоньки, безусловно, стали дополнительным украшением прогулочных дорожек и современных детских площадок, включая скейт-парк.

«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

Старт «Зеленой волне» в Таежном дали директор по персоналу Станислав Кастаев и руководитель Молодежного Совета Арина Аглиуллина.

«Молодежный Совет всегда с радостью поддерживает эту прекрасную акцию, объединяющую людей, - рассказала Арина, - из Боготольского питомника мы получили 50 отличных саженцев яблони, к их посадке привлекли волонтеров со всего поселка: это и ребята из нашей подшефной коррекционной школы, и волонтеры культуры таежнинского ДК».  

«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

Среди волонтеров также были депутаты Богучанского районного Совета и глава Таежнинского сельсовета Сергей Муссобиров:

«Благодаря акции «Зеленая волна» наш поселок стал красивее, за последние два года уже высажено более 120 саженцев. В прошлом году силами волонтеров озеленили нашу Аллею Памяти. В этом году – новый парк, построенный по программе «Территория РУСАЛа». Спасибо компании за огромный вклад в развитие инфраструктуры поселка!».

Волонтерами завода был организован подвоз воды и раздача нужного инвентаря. Молодые яблоньки посадили, соблюдая все рекомендации специалистов из питомника.

По материалам БоАЗ

Фото: Тарас Галимский

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