В Красноярском крае задержали жительницу Томска, которая крала деньги у пенсионерок

Оперативники задержали подозреваемую в краже денег у пенсионерок.

В середине мая к 88-летней жительнице Дивногорска подошла женщина и представилась соцработником. Она сообщила, что пенсионерке положен продуктовый набор и пояснила, что принесёт ей продукты и растительное масло, для которого нужна пустая ёмкость. Вместе с потерпевшей она поднялась в квартиру. Пожилая женщина пошла за банкой, а в это время подозреваемая, заметив на комоде деньги, похитила их. Пропажу 500 тысяч рублей пенсионерка заметила после ухода злоумышленницы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя жительница Томска.

Как оказалось, женщина причастна к аналогичному преступлению, в пос. Большая Мурта. В середине мая злоумышленница познакомилась на улице с 83-летней местной жительницей, представившись работником социальной службы. Неизвестная поднялась к ней домой под таким же предлогом. Злоумышленница, не обнаружив денежных средств в свободном доступе, сообщила о необходимости замены купюр на новые. Пожилая женщина передала 42 тыс. руб. и посуду для растительного масла.

Уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 «Кража» УК РФ объединены в одно производство. Ведётся следствие.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович