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В Красноярском крае добровольцы и студенческие отряды устраняют последствия майских пожаров

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Красноярск
12:03 30 Мая 2022
общество, помощь, пожары, в красноярском крае
Фотография © krskstate.ru
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Добровольцы движения «Наши люди» и краевые студенческие отряды в третий раз выезжают в Уяр. В пострадавшем от пожаров городе ребята очищают территорию участков и восстанавливают огороды, сообщают в правительстве Красноярского края. Они помогли привести в порядок свыше 160 участков.

В Красноярском крае добровольцы и студенческие отряды устраняют последствия майских пожаров

— Ребята большие молодцы, спасибо им большое. Муж обжог руки в пожаре, и мы бы сами здесь очень долго убирались. С такой помощью мы справились буквально за полдня, — рассказала жительница Уяра Анастасия Варыгина.

В Красноярском крае добровольцы и студенческие отряды устраняют последствия майских пожаров

Также добровольцы «Наши люди», волонтёры СФУ и регионального отделения «Красного креста» собрали более 170 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, они оказали адресную помощь 1 300 погорельцам. По инициативе движения для каждого пострадавшего от пожаров предусмотрен сертификат на 1 000 рублей в «Губернские аптеки». Более 900 сертификатов направлены в Рыбинский, Большемуртинский, Казачинский, Ачинский, Назаровский районы, города Боготол, Уяр, Шарыпово.

В Красноярском крае добровольцы и студенческие отряды устраняют последствия майских пожаров

— Волонтёрский штаб продолжает помогать пострадавшим от пожаров. По поручению губернатора Красноярского края мы сформировали пункты сбора гуманитарной помощи, организовали адресную поддержку по заявкам и доставку сертификатов в аптеки. Погорельцы могут обратиться в пункт сбора гумпомощи, в колл-центр штаба и в наши сообщества в социальных сетях, — рассказала Марина Романцова, представитель волонтёрского движения «Наши люди».

Отметим, что продолжается приём заявок от пострадавших от пожаров 7 мая на оказание помощи. Погорельцы, определившиеся с формой поддержки, подают документы в администрацию района. Чуть позже органы власти сформируют списки тех, кто имеет право на различные виды поддержки.

В Красноярском крае добровольцы и студенческие отряды устраняют последствия майских пожаров

Напомним, депутаты краевого парламента единогласно поддержали законопроект об оказании помощи жителям, чьи дома сгорели 7 мая. Он вступит в силу в ближайшее время, сообщили на сайте Законодательного Собрания Красноярского края. Речь идёт о собственниках, потерявших жильё, владельцах дома по договору соцнайма и тех, кто прописан в доме, но собственником не являлся.

Благодаря новому закону в крае принят беспрецедентный объём поддержки людей, пострадавших от пожаров в результате ЧС. Законопроект разработан правительством Красноярского края по поручению Александра Усса в кратчайшие сроки.

Подготовленный законопроект предусматривает либо предоставление выплат на приобретение жилья, либо единовременную денежную выплату из-за утраты жилого помещения, либо строительство жилья и предоставление его в собственность или по договору соцнайма.

Единовременная денежная выплата предоставляется всем гражданам, проживавшим в утраченном доме. Нормы строительства жилья – 42 кв. м. для одиноко проживающих и на семью из 2 человек, 54 кв. м. для семьи из 3 человек, и по 18 кв. м. на каждого члена семьи из 4 и более человек. Решения по обеспечению жильём пострадавших будут приниматься с учётом индивидуальной ситуации каждого заявителя.

Органы власти на местах принимают заявления и документы от людей и формируют списки тех, кто имеет право на эти виды поддержки. За помощью и консультациями необходимо обращаться в местную администрацию.

На помощь людям выделено более 2,7 миллиарда рублей.

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