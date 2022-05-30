Есть ли будущее у отечественных смартфонов?

Российские разработчики не прекращают своих попыток выйти и закрепиться на мировом рынке смартфонов. Правда, учитывая опыт былых провалов с тем же YotaPhone, создатели смартфона AYYA T1 запустили свой продукт без громкой шумихи. Предосторожность оказалась не лишней, продажи его отнюдь не впечатляют.

Так неужели отечественные смартфоны обречены? Давайте сравним творение “СмартЭкоСистема” с аналогичными конкурентами. Например, с OPPO A54, который в Интернет-магазине Ozon продают по сопоставимой с AYYA T1 цене. Китайская Oppo Electronics, конечно, не Apple, но входит в десятку крупнейших мировых производителей, это вполне серьезный конкурент.

Что же мы увидим, если возьмем в руки два смартфона?

КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

Процессоры в обоих смартфонах стоят от MediaTek. Восьмиядерные, в российском аппарате Helio P70 с частотой 2,1 ГГц, в китайском Helio P35 с частотой 2,3 ГГц. Разница невелика, пользователи вряд ли ее заметят. Оперативной памяти по 4 Гб, встроенной по 64 - полное равенство.

Экраны, за которые AYYA T1 уже удостоился изрядной критики, также с одинаковым разрешением - 1600х720. Увы, но таковы реалии бюджетных моделей. Кто хочет больше, и заплатит дороже.

Емкость аккумулятора выше у китайского смартфона - 4890 мАч. Наш имеет лишь 4000 мАч, что немного, это надо признать. Зато камера позволяет снимать видео в разрешении 2560х1440, тогда как для OPPO A54 пределом станут 1980х1020. По встроенным датчикам и устройствам AYYA T1 переигрывает конкурента - у него есть GPS-трекер, гироскоп, фонарик.

ПО, СВЯЗЬ И ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Работают оба смартфона под управлением операционной системы Android. Связь могут держать по всем современным стандартам и интерфейсам - Bluetooth, NFC, Wi-Fi. Сети LTE и G3, для OPPO A54 есть еще и устаревший G2. Модуль связи у китайцев поновее - Bluetooth 5.0 против 4.2.

Навигационные возможности у OPPO A54 чуть шире, но исключительно в силу национальной специфики - помимо GPS и ГЛОНАСС он работает с Beidou. Российским пользователям это и не нужно. Китайский смартфон имеет функцию распознавания лица, тогда как отечественный лишь сканирует отпечаток. Зато AYYA T1 имеет стабилизацию камеры.

В целом, как видно, оба устройства находятся где-то на одном уровне, они просто разные. И в зависимости предпочтений конкретного пользователя он может выбрать как OPPO A54 , так и AYYA T1.

КЛАССОМ ВЫШЕ

Разумеется, нельзя утверждать, что российский смартфон может на равных конкурировать со всеми моделями. Если взять что-то уровнем повыше, например, OnePlus 9R, то у него и процессор мощнее (8-ми ядерный Snapdragon с частотой 3,2 ГГц), и оперативки 8 Гб, а встроенной памяти целых 256 Гб.

Модель оснащена изогнутым экраном, разрешение которого вдвое больше, чем у AYYA T1. Есть быстрая зарядка, а для съемки предусмотрены аж 12 различных режимов. Однако и стоит OnePlus 9R вдвое дороже, на этот сегмент российские смартфоны пока даже не замахиваются.

В своем же они вполне сопоставимы с иностранными моделями.