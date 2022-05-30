В красноярском «Роевом ручье» отметили день рождения пумы

29 мая пуме Айс исполнилось 10 лет, пишут в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Приехала она в Красноярск ещё молодым котёнком из зоопарка Екатеринбурга, где родная мама отказалась заботиться о котёнке. Сотрудники зоопарка нашли её холодной, практически мёртвой, отсюда и кличка Айс. Котёнка отогрели и выходили, выкармливали из соски.

Пума не боится людей, доверяет и при встрече с зоологами и рабочими мурлычет. Два раза она становилась мамой: в 2015 году у неё родилось двое котят, а в 2017 — трое. В 2018 году по итогам «народного голосования» Айс выбрали лучшей матерью парка «Роев ручей».

Фото: © vk.com/roevzoo