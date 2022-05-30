Жителя Назарово будут судить за кражу косметички с крупной суммой денег

Следственный отдел СУ МУ МВД России «Красноярское» окончил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Назарово. Его обвиняют в краже денег в особо крупном размере.

Мужчина приехал в Красноярск погулять, но денег на развлечения у него не было. В ближайшей нотариальной конторе, куда он зашёл, в одном из кабинетов он увидел сумку и достал оттуда косметичку с деньгами, где лежали миллион рублей и 1 050 евро.

Злоумышленник заказал такси за 10 тысяч рублей до дома. 500 тыс. руб. и валюту он спрятал под ванной, а остальное потратил на дорогой алкоголь, продукты питания и отдых в кафе.

Нотариус написала заявление о краже денег. Полицейские провели оперативные мероприятия и установили личность похитителя.

Ранее судимого за имущественные преступления жителя Назарово задержали. Полицейские во время обыска изъяли оставшиеся похищенные деньги.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков