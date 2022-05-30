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30 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер

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Красноярск
09:20 30 Мая 2022
в красноярском крае, ветер, красноярск, общество, дождь
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30 мая в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Сотрудники ведомства призывают жителей не выжигать траву, не разводить костры. Также нельзя бросать горящие спички, непотушенные окурки на землю.

За нарушения для граждан предусмотрен штраф до 4 000 рублей, для должностных лиц — до 30 000 руб., для юридических лиц — до 400 000 руб. Виновному может грозить и уголовная ответственность, если в результате неосторожного обращения с огнем произойдет лесной пожар и пострадают деревья.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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