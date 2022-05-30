В Красноярске вернулась домой пропавшая 12-летняя девочка

Девочка пришла домой сама. С ней работают сотрудники МВД. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, заявление о том, что ребёнок не вернулся домой поступило 28 мая от матери девочки. Искали пропавшую наружные наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска, волонтёры и классный руководитель.

За несвоевременное сообщение об уходе несовершеннолетней из дома на мать девочки составлен протокол по ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко