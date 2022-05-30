Вольер для белых медведей в зоопарке "Роев ручей" будет готов в июле

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» продолжается строительство вольеров для белых медведей. На прошлой неделе парке с инспекцией побыл глава Красноярска Сергей Ерёмин.

На своём телеграм-канале он рассказал, что один из вольеров будет готов к июлю. Весь комплекс будет состоять из трёх таких вольеров. В каждом будет бассейн с подводным остеклением и родовые берлоги, а вокруг обиталищ появятся стилизованная прогулочная территория, смотровая площадка и зона отдыха.

Сейчас рабочие занимаются реконструкцией прудов: ставят современную гидроизоляцию, расширяют и углубляют водоёмы. Рядом с комплексом построят новый дом для полярных волков.

Фото: телеграм-канал Сергея Еремина