30 мая
Красноярск
погода +12 °C
66.4
 
€ 69.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Первая неделя лета в Красноярске будет дождливой и ветреной

Главная Общество
Красноярск
08:30 30 Мая 2022
красноярск, погода
версия для печати Ico_print

Первая неделя лета в Красноярске начнётся с дождя и ветра. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра России, самыми теплыми днями станут понедельник и вторник – 20 °C днем. В оба дня будет идти дождь.

1 июля похолодает до 18 градусов днём и 9 °C ночью, возможен ливень и ветер до 12 м/c.

В четверг ещё ниже опустится – до 16 °C днем и 5 °C ночью. Возможен небольшой дождь и ветер до 14 м/c.

Самым холодным днём станет пятница: синоптики ожидают 15 °C днем и 6 ночью. Ожидается дождь и ветер до 13 м/c.

Фото: @ РИА Новости / Илья Наймушин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Богучанского района

30 Мая 2022 г.
Инициатором экодвижения был основатель компании Олег Дерипаска
Новости Красноярска: В красноярском «Роевом ручье» отметили день рождения пумы

В красноярском «Роевом ручье» отметили день рождения пумы

30 Мая 2022 г.
Ей исполнилось 10 лет
Новости Красноярска: Жителя Назарово будут судить за кражу косметички с крупной суммой денег

Жителя Назарово будут судить за кражу косметички с крупной суммой денег

30 Мая 2022 г.
Там лежали миллион рублей и 1 050 евро
Новости Красноярска: В Красноярске вернулась домой пропавшая 12-летняя девочка

В Красноярске вернулась домой пропавшая 12-летняя девочка

30 Мая 2022 г.
На мать девочки составлен протокол по ст. 5.35
Новости Красноярска: Вольер для белых медведей в зоопарке "Роев ручей" будет готов в июле

Вольер для белых медведей в зоопарке "Роев ручей" будет готов в июле

30 Мая 2022 г.
Весь комплекс будет состоять из трёх таких вольеров
Новости Красноярска: 30 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер

30 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер

30 Мая 2022 г.
При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112
Новости компаний
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Гостевой дом сгорел на базе «Ергаки» в Красноярском крае

Гостевой дом сгорел на базе «Ергаки» в Красноярском крае

28 Мая 2022 г.
Огонь распространился на площади 600 кв. м
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина спас тонущего в Енисее ребёнка

В Красноярске мужчина спас тонущего в Енисее ребёнка

26 Мая 2022 г.
Мальчика вместе с мамой увезли в больницу
Новости Красноярска: 14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

28 Мая 2022 г.
Дети отмечали там окончание учебного года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru