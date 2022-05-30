Первая неделя лета в Красноярске будет дождливой и ветреной

Первая неделя лета в Красноярске начнётся с дождя и ветра. Как сообщает пресс-служба Гидрометцентра России, самыми теплыми днями станут понедельник и вторник – 20 °C днем. В оба дня будет идти дождь.

1 июля похолодает до 18 градусов днём и 9 °C ночью, возможен ливень и ветер до 12 м/c.

В четверг ещё ниже опустится – до 16 °C днем и 5 °C ночью. Возможен небольшой дождь и ветер до 14 м/c.

Самым холодным днём станет пятница: синоптики ожидают 15 °C днем и 6 ночью. Ожидается дождь и ветер до 13 м/c.

Фото: @ РИА Новости / Илья Наймушин