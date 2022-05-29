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В Красноярске открыли летний сезон интерактивных событий

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Красноярск
12:39 29 Мая 2022
общество, красноярск, молодежь, праздник, лето, события
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Фестивали открытия летнего сезона для молодежи прошли на двух берегах Красноярска. На левом берегу о приходе лета символизировал «Арт-берег» на Центральной набережной, а на правом берегу парк ДК 1 Мая оживил «МайПарк».

На левом берегу лето встречали карнавальным шествием под барабаны со скрипкой, вместе с музыкальными выступлениями местных коллективов и ходулистами. Также для гостей прямо на Центральной набережной запустили мастерские исторического и ирландского танца, роспись курток, учили рисовать картины, а ещё вниманию зрителей представили мобильную галерею из картона. Самые смелые и умелые могли поучиться игре на гитаре и фехтованию. В финале события всех ждал диджей-сет трех мастеров.

В Красноярске открыли летний сезон интерактивных событий

Правый берег не отставал и создал мероприятие, в котором все желающие могли наловить веселого настроения на шоу мыльных пузырей, сделать поделки собственными руками и забрать их с собой, нарисовать картину на мольбертах под руководством профессионала, поучаствовать в спортивных играх, сделать фото на стилизованных локациях и приобрести для себя игрушку на «Ярмарке мастеров». Все это проходило параллельно с творческими выступлениями местных коллектив и интерактивами от ведущего Андрея Васькина. В финале своим мастерством местную публику поражала пианистка Яна.

В Красноярске открыли летний сезон интерактивных событий

Таким образом молодежь проводила весну и встретила лето в Красноярске. Отметим, что на этом веселые и увлекательные события на двух берегах не заканчиваются, а только набирают обороты. Организаторы приглашают желающих стать часть событий и поделиться своим творчеством и мастерством. Для этого надо перейти в соцсети МайПарк и АРТ-Берег | Набережная Красноярска, где можно подать заявку на участие.

Фото: Александр Жуковец

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