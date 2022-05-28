В России убрали возрастной предел для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее первый контракт о прохождении военной службы можно было заключать в возрасте от 18 до 40 лет, иностранцам - в возрасте от 18 до 30 лет. Новый закон исключает возрастной предел для всех категорий, так как, по мнению специалистов, высококлассными специалистами служащие становятся к 40-45 годам.

Такой подход будет способствовать привлечению на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей. В их числе специальности, родственные гражданским: медобеспечения, связи, инженерных, техобслуживания и эксплуатации.

По словам заместителя главы Минобороны России Николая Панкова, первые контракты на прохождение военной службы россиянам и иностранцам будут заключаться до достижения ими 50 лет.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев