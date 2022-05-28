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В России убрали возрастной предел для первого контракта на военную службу

Главная Общество
Красноярск
20:00 28 Мая 2022
общество, закон, военнослужащий
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее первый контракт о прохождении военной службы можно было заключать в возрасте от 18 до 40 лет, иностранцам - в возрасте от 18 до 30 лет. Новый закон исключает возрастной предел для всех категорий, так как, по мнению специалистов, высококлассными специалистами служащие становятся к 40-45 годам.

Такой подход будет способствовать привлечению на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей. В их числе специальности, родственные гражданским: медобеспечения, связи, инженерных, техобслуживания и эксплуатации.

По словам заместителя главы Минобороны России Николая Панкова,  первые контракты на прохождение военной службы россиянам и иностранцам будут заключаться до достижения ими 50 лет.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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