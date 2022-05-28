Житель Богучанского района хотел подогреть еду на берегу реки и устроил пожар

Житель Богучанского района решил погреться на берегу Ангары, разжег костер и случайно устроил пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, на берегу реки они обнаружили пьяного 44-летнего мужчину. Он рассказал, что разжег костер для того, чтобы согреться самому и подогреть прихваченную из дома еду. Увидев, что огонь перекинулся на траву, горе-отдыхающий попытался самостоятельно потушить пожар, но ему это не удалось.

К счастью, подоспевшие пожарные быстро погасили огонь, а вот любителю пикников на берегу реки теперь предстоит ответить за содеянное по закону. В отношении мужчины составлен административный протокол. Сам поджигатель свою вину признал, извинился перед односельчанами и пообещал "никогда впредь не брать спички".

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок