"Тут пляжа нет": Красноярцам рассказали, где нельзя купаться этим летом

Перечень мест, где в этом году будут установлены знаки «Купаться запрещено», опубликовала администрация Красноярска. в числе наиболее популярных мест отдыха красноярцев - Ярыгинская набережная, водоемы у острова Татышев, у моста 777 и озера-парка Октябрьский. Посадный.

Всего в этом году у водоемов Красноярска установлено 67 запрещающих знаков. Жителям и гостям города напомнили, что все зоны будут патрулироваться сотрудниками МЧС, инспекторами Красноярского отделения Центра ГИМС и полицейскими. Кроме предупреждения нарушители могут получить и штраф - от 500 до 1000 рублей.

Полный перечень мест, где установлены знаки и запрещено купание, опубликован здесь.

Фото:©Агентство ГО и ЧС по Красноярскому краю/"ВКонтакте"