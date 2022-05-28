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"Тут пляжа нет": Красноярцам рассказали, где нельзя купаться этим летом

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Красноярск
14:00 28 Мая 2022
общество, красноярск, река
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Перечень мест, где в этом году будут установлены знаки «Купаться запрещено», опубликовала администрация Красноярска. в числе наиболее популярных мест отдыха красноярцев -  Ярыгинская набережная, водоемы у острова Татышев, у моста 777 и озера-парка Октябрьский. Посадный.

Всего в этом году у водоемов Красноярска установлено 67 запрещающих знаков. Жителям и гостям города напомнили, что все зоны будут патрулироваться сотрудниками МЧС, инспекторами Красноярского отделения Центра ГИМС и полицейскими. Кроме предупреждения нарушители могут получить и штраф - от 500 до 1000 рублей. 

Полный перечень мест, где установлены знаки и запрещено купание, опубликован здесь.

Фото:©Агентство ГО и ЧС по Красноярскому краю/"ВКонтакте"

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