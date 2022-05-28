Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

Еще один уроженец Красноярского края погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает в своих официальных сетях Федерация самбо Красноярского края, 26 апреля, в ходе спецоперации по освобождению Донбасса погиб воспитанник Канской школы самбо, мастер спорта России по самбо Яблонский Илья Александрович.

Илья Яблонский с детства занимался спортом, тренировался у Александра Ледже. В 2012 году получил звание мастера спорта по самбо. После окончания школы поступил в Канский педагогический колледж, позже ушел в армию.

После окончания срочной службы заключил контракт. Установить личность погибшего военнослужащего из Красноярского края удалось с помощью анализа ДНК.

Погибшему было 30 лет. У него остались жена и двое детей.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали о погибшем на Украине военном из Шарыповского района.

Фото:Федерация самбо Красноярского края/"ВКонтакте"