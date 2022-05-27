27 мая
Красноярск
погода +13 °C
66.4
 
€ 69.44
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на улице Красной Армии начали вырубать деревья для благоустройства дороги

Главная Общество
Красноярск
22:11 27 Мая 2022
красноярск, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярске на улице Красной Армии начали вырубать деревья для благоустройства дороги. Это не понравилось местным жителям и те вышли на митинг. Кроме того, неизвестный вызвали полицию. 

В пресс-службе МВД рассказали, что для выяснения всех обстоятельств на место выехал на место приезжали участковый с нарядом ППС. Предварительно установлено, что там проводятся работы по благоустройству

В департаменте городского хозяйства напомнили, что на Красной Армии идет обновление проезжей части и тротуаров, ремонт подземных коммуникаций, а также запланирована установка новых светофоров и освещения. Из-за этого деревья приходится вырубать. Власти обещают красноярцам провести в этом месте большое озеленение.

«Мы максимально попытались сохранить деревья. Там, где это возможно – их не трогают. Те, что невозможно сохранить или же они погибнут при пересадке, пришлось вырубить. Это обязательно будет компенсировано в дальнейшем», – пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Сколько именно деревьев будет вырублено, не уточняется.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 27 мая в Красноярске открыли лестницу на Торгашинский хребет

27 мая в Красноярске открыли лестницу на Торгашинский хребет

27 Мая 2022 г.
Вход на лестницу открыт с 8:00 до 22:00
Новости Красноярска: Фура с гуманитарной помощью из Красноярского края прибыла в Белгородскую область

Фура с гуманитарной помощью из Красноярского края прибыла в Белгородскую область

27 Мая 2022 г.
В составе груза посылки для детей и солдат, проходящих лечение
Новости Красноярска: В аэропорту Красноярска прошли учения по предотвращению особо опасных инфекций

В аэропорту Красноярска прошли учения по предотвращению особо опасных инфекций

27 Мая 2022 г.
По легенде, в самолёте находился пассажир с признаками обезьяньей оспы
Новости Красноярска: В Зеленогорске нашли мать, оставившую 4-месячного ребёнка в автомобиле

В Зеленогорске нашли мать, оставившую 4-месячного ребёнка в автомобиле

27 Мая 2022 г.
Женщина рассказала, что ненадолго отошла в магазин
Новости Красноярска: Время отправления некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится с 31 мая

Время отправления некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится с 31 мая

27 Мая 2022 г.
Некоторые поезда будут отправляться в поездки раньше
Новости Красноярска: Артемий Лебедев назвал Красноярск столицей Сибири

Артемий Лебедев назвал Красноярск столицей Сибири

27 Мая 2022 г.
Свой ответ он дал во время очередного стрима в социальных сетях
Новости компаний
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 и 24 мая в Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и сильные ветра

23 Мая 2022 г.
23-26 мая в Красноярске сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

23 Мая 2022 г.
Также осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей
Новости Красноярска: В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

В Красноярске в колбасках для гриля обнаружили опасные бактерии

25 Мая 2022 г.
Покупать можно только колбаски «Сельскохозяйственное предприятие Искра»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru