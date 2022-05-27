В Красноярске на улице Красной Армии начали вырубать деревья для благоустройства дороги. Это не понравилось местным жителям и те вышли на митинг. Кроме того, неизвестный вызвали полицию.

В пресс-службе МВД рассказали, что для выяснения всех обстоятельств на место выехал на место приезжали участковый с нарядом ППС. Предварительно установлено, что там проводятся работы по благоустройству

В департаменте городского хозяйства напомнили, что на Красной Армии идет обновление проезжей части и тротуаров, ремонт подземных коммуникаций, а также запланирована установка новых светофоров и освещения. Из-за этого деревья приходится вырубать. Власти обещают красноярцам провести в этом месте большое озеленение.

«Мы максимально попытались сохранить деревья. Там, где это возможно – их не трогают. Те, что невозможно сохранить или же они погибнут при пересадке, пришлось вырубить. Это обязательно будет компенсировано в дальнейшем», – пояснила пресс-секретарь департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Сколько именно деревьев будет вырублено, не уточняется.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков