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Фура с гуманитарной помощью из Красноярского края прибыла в Белгородскую область

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Красноярск
17:05 27 Мая 2022
красноярск, гуманитарная, помощь
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21 мая Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» отправило очередную партию гуманитарной помощи на юг России. Это была уже седьмая двадцатитонная машина с необходимыми вещами беженцам Донбасса. Машина поехала сложным маршрутом: в Белгород, а затем в Симферополь. Сегодня груз был доставлен в Белгород, где его встретили активисты волонтёрского центра «Единой России» из Красноярска.  

В составе груза - продукты, средства гигиены, детское питание, строительные инструменты. Специально для детского досуга на летних каникулах собрана партия книг, раскрасок, альбомов для рисования,  рисунки и письма со словами поддержки от сверстников из Сибири. Также вместе с традиционным грузом волонтеры сформировали посылки для детей к летним каникулам. Все это передадут в пункты временного размещения беженцев.  

Также в составе груза посылки для российских военных, проходящих лечение в госпиталях. Всего - 220 коробок, каждая весит почти 5 кг. В наборе - пакетированные чай и кофе, консервы, кондитерские изделия, бытовая химия. В каждую коробку волонтеры вложили письма со словами поддержки от жителей Красноярского края, иконки и молитвословы, которые передала Красноярская Епархия.

Руководитель Волонтерского центра «Единой России» Инна Рычкова, которая сейчас находится в Белгородской области, рассказала, что уже удалось передать посылки на блокпосты, которые стоят в населенных пунктах области, а также лекарства и медицинскую одежду в госпитали. Всего – 100 коробок, которые передала Красноярская межрайонная  клиническая больница №4. В составе коробок – лекарственные препараты, перевязочные материалы, медицинские халаты, маски, комбинезоны для санитаров и многое другое.

«Ещё в понедельник, 16 мая, наш гуманитарный склад был практически пуст. Казалось , что за пять дней собрать 20 тонн невозможно. Возможно! Всем вместе возможно всё! И вот наша посылка уже прибыла к первому месту назначения. Что сказать? Здесь работают настоящие профессионалы, столько неравнодушных, сильных, ответственных людей задействованы на оказании помощи. Пока мы работали по распределению нашего груза из Красноярского края, познакомились с огромным количеством замечательных людей. Хочу поблагодарить каждого, кто помог нам в регионе, и каждого, кто помог здесь. У нас живут удивительные люди!», – отметила Инна Рычкова.

Напомним, вчера региональное отделение партии направило на восстановление инфраструктуры Донбасса еще одну 20-тонную фуру. В ней находятся пиломатериалы и бензогенераторы.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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