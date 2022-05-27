Время отправления некоторых пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится с 31 мая

С 31 мая вносятся изменения в расписание ряда пригородных поездов восточного и западного направлений Красноярской железной дороги.

В частности, некоторые поезда будут отправляться в поездки раньше.

Среди них дневные рейсы Кемчуг – Красноярск, Зеледеево – Красноярск, вечерние поезда Красноярск – Камарчага, Дивногорск – Красноярск и Красноярск - Дивногорск.

Разница с прежним графиком составляет от 5 до 30 минут.

Компания «Краспригород» просит пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок.

Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

По материалам КрасЖД

Фото:©КрасЖД