Артемий Лебедев назвал Красноярск столицей Сибири

Артемий Лебедев считает, что Красноярск - это столица Сибири, а Новосибирск не подходит под это звание.

Свой ответ он дал во время очередного стрима в социальных сетях, одному из своих подписчиков.

«Конечно же, Красноярск. Новосибирск — это ж**а. Это вообще не город, а недоразумение. После моего ответа, наверняка, заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Почему Красноярск лучше чем Новосибирск? Потому что там есть офигенные рестораныНовосибирск – просто провинциальная ж**а, и такое ощущение, что там люди живут временно, чтобы просто заработать денег и уехать», — говорит Артемий Лебедев.

Фото: vk.com/temalebedev