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Артемий Лебедев назвал Красноярск столицей Сибири

Главная Общество
Красноярск
16:07 27 Мая 2022
общество, красноярск, новосибирск, сибирь, столица, благоустройство
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Артемий Лебедев считает, что Красноярск - это столица Сибири, а Новосибирск не подходит под это звание. 

Свой ответ он дал во время очередного стрима в социальных сетях, одному из своих подписчиков. 

«Конечно же, Красноярск. Новосибирск — это ж**а. Это вообще не город, а недоразумение. После моего ответа, наверняка, заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Почему Красноярск лучше чем Новосибирск? Потому что там есть офигенные рестораныНовосибирск – просто провинциальная ж**а, и такое ощущение, что там люди живут временно, чтобы просто заработать денег и уехать», — говорит Артемий Лебедев. 

Фото: vk.com/temalebedev 

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