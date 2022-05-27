В аэропорту Красноярска прошли учения по предотвращению особо опасных инфекций

В красноярском аэропорту прошли учения по предотвращению особо опасных инфекций. Сотрудники аэропорта отработали схему оповещения заинтересованных служб и порядок взаимодействия.

«Учения постарались максимально приблизить к реальным ситуациям – был проведён полный цикл обслуживания воздушного судна начиная от транспортировки самолёта на санитарную стоянку и дезинфекции до помещения всех контактных лиц в карантин», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

По легенде, в самолёте, который прилетел из Доминиканы в краевую столицу, находился пассажир с признаками обезьяньей оспы. При заходе на посадку в Красноярске командир воздушного судна сообщил о ситуации диспетчеру, который и известил экстренные службы: Роспотребнадзор, «Центр гигиены и эпидемиологического надзора», Емельяновскую районную больницу, а также полицейских и пограничников.

Отметим, что на сегодняшний день в России нет зафиксированных случаев заболевания оспой обезьян. Несмотря на то что эксперты оценивают риск завоза инфекции как низкий, на территории аэропортов усилен санитарно-карантинный контроль.

Фото: © пресс-служба Международного аэропорта Красноярск