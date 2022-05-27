В Зеленогорске нашли мать, оставившую 4-месячного ребёнка в автомобиле

Во время мониторинга сети Интернет полицейские выявили сообщение об оставлении 4-месячного ребёнка в салоне автомобиля.

Пользователь группы в социальной сети разместила фотографию автомобиля и написала о том, что мама ребёнка ушла в магазин и оставила его одного, при этом в тот день была жаркая солнечная погода.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, инспекторы установили личность женщины. Ею оказалась красноярка 1991 года рождения. Она приехала в Зеленогорск в гости к родственникам.

Женщина рассказала, что ненадолго отошла в магазин.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович