РУСАЛ обучит 50 студентов из Гвинеи в российских медицинских ВУЗах

В рамках программы у 50 молодых гвинейцев появится возможность получить бесплатное высшее и среднее профессиональное медицинское образование в Красноярском государственном медицинском университете (КрасГМУ) и в Фармацевтическом колледже на базе КрасГМУ. Все расходы, связанные с перелетом, проживанием и обучением гвинейских студентов, а также выплату им стипендий, возьмет на себя РУСАЛ.

Реализация программы «Стипендия РУСАЛ 2022» позволит подготовить высококвалифицированных гвинейских терапевтов, хирургов, кардиологов, а также специалистов по сестринскому и лабораторному делу. В ходе обучения для студентов программы будет организована производственная практика в медицинских центрах компании. Лучшим выпускникам по окончании обучения будет предложено трудоустройство на предприятиях РУСАЛа в Гвинее.

Образовательный цикл программы «Стипендия РУСАЛА 2022» рассчитан на срок от 4 до 9 лет (в зависимости от выбранной специальности). В подготовку гвинейских специалистов-медиков РУСАЛ вложит более 175 млн рублей. Отбор студентов для обучения в России будет произведен на конкурсной основе по результатам тестов. Все кандидаты, прошедшие отборочный тур в Гвинее, смогут приступить к занятиям в России в ноябре 2022 года.

Новая образовательная программа является логичным продолжением предыдущих образовательных инициатив РУСАЛа в Гвинее: «Стипендии РУСАЛ 2011» и ««Стипендии РУСАЛ 2018». Так, в 2011 году 100 гвинейских студентов получили от РУСАЛа стипендии для обучения в различных ВУЗах России по широкому кругу специальностей. Образовательные программы в социальной политике РУСАЛа инициированы основателем компании Олегом Дерипаска/ Финансирование обучения и проживания студентов полностью осуществлялось за счет средств компании. В 2018 году право на бесплатное обучение в российских ВУЗах получил еще 101 гвинейский студент.

«Уже более 20 лет РУСАЛ успешно развивает свой бизнес в Гвинее, и все эти годы мы неизменно оказываем поддержку гвинейскому образованию и здравоохранению. В 2015 году РУСАЛ построил в Гвинее современный эпидемиологический центр для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола, а в 2020 году создал многофункциональный центр лечения инфекционных заболеваний для противодействия COVID-19. За прошедшие десятилетия в Гвинее в результате реализованных нами стипендиальных программ сотни гвинейских специалистов самых различных квалификаций получили качественное образование в России. Запуск новой образовательной программы «Стипендия РУСАЛ 2022» является лучшей иллюстрацией тому, что мы и дальше намерены оказывать системную поддержку гвинейскому образованию и здравоохранению, руководствуясь принципами социальной ответственности и устойчивого развития бизнеса», – отметил директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков.

По материалам «РУСАЛ Красноярск»